ملخص وفيديو هدف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استمر منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة -محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مرموش – صلاح

أبرز أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من محمود تريزيجيه يبعدها دفاع منتخب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 8: عرضية من لاعب جنوب أفريقيا، تصل سهلة في يد حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 11: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر من أمام محمد صلاح.

الدقيقة 17: كرة طويلة من لاعب جنوب أفريقيا ولكنها تصل سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى مصر.

الدقيقة 22: تسديدة من عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى جنوب أفريقيا بقليل.

الدقيقة 28: سيطرة على الرة في منتصف الملعب من لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب جنوب أفريقيا تصل سهلة إلى يد حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

الدقيقة 38: محاولات مستمرة من منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 41: حكم المباراة يعود للفار لاحتمالة وجود ركلة جزاء لمنتخب مصر.

الدقيقة 43: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

الدقيقة 45: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء.

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء لمحمد هاني لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: ضغط من لاعبي جنوب أفريقيا لتسجيل هدف التعادل في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 58: تميريرة خلف خط دفاع منتخب مصر ولكن محمد الشناوي يخرج وينقذ الموقف.

الدقيقة 60: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا.

الدقيقة 64: عرضية من زيزو يبعدها دفاع منتخب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 70: ضغط متواصل من لاعبي جنوب أفريقيا لتسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 73: تسديدة قوية من لاعب منتخب جنوب أفريقيا يتصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

الدقيقة 76: تسديدة من مروان عطية لاعب منتخب مصر تخرج أعلى مرمى جنوب أفريقيا.

الدقيقة 80: محمد الشناوي يمنع جنوب أفريقيا من تسجيل هدف التعادل بعد تصدي لكرة لاعب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 82: تسديدة من لاعب جنوب أفريقيا، ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 86: رأسية من لاعب جنوب أفريقيا تخرج أعلى مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 88: حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: حكم المباراة يشير باستمرار اللعب دون وجود أخطأ على منتخب مصر.

الدقيقة 6+90: محمد الشناوي يتصدى لرأسية لاعب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 101: تسديدة قوية من لاعب جنوب أفريقيا ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 102. نهاية المباراة.