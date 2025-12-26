كشفت تحريت مباحث مدينة نصر ملابسات وفاة مسن وسرقة متعلقاته الشخصية عقب توجهه لشقة سكنية مملوكة له عرضها للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من زوجة شخص بمقلته بطعنات متفرقة داخل شقة ملكه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وأفادت بعرض زوجها للشقة محل الواقعة للايجار عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى. وبتاريخ الواقعة تواصل معه شخص لمقابلته لإيجار الشقة محل البلاغ وعقب ذلك لم تتمكن من التواصل معه لغلق هاتفه واكتشافها وفاته.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة عقب تواصلهما مع المجنى عليه بالتطبيق المشار إليه بزعم رغبتهما فى استئجار الشقة.

ولدى تقابلهما معه وتأكدهما بحضوره بمفرده اعتديا عليه بسلاح أبيض وسرقا متعلقاته الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط (المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه - السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

