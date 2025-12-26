الداخلية تنقذ 18 طفلا من عصابة التسول في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (4 رجال ، 6 سيدات - لـ 4 منهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة

ضُبط بصحبتهم 18 طفلا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأسرهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

