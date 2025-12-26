إعلان

الداخلية تنقذ 18 طفلا من عصابة التسول في الجيزة

كتب : مصراوي

04:00 م 26/12/2025

تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (4 رجال ، 6 سيدات - لـ 4 منهم معلومات جنائية) لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة

ضُبط بصحبتهم 18 طفلا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأسرهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضًا:
بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق

قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش

إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسول الجيزة استجداء المارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0-0 جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة