شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
كتب : منى الموجي
رحل عن عالمنا أمس الخميس 25 ديسمبر، الفنان محمد عبده، وأعلن خبر وفاته نجله حسام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب حسام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ/ محمد عبده.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
ونعته الفنانة عفاف مصطفى عبر حسابها على نفس الموقع، وكتبت "وفاة الممثل القدير محمد عبده.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين".
محمد عبده شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، جمعته بنجوم الوسط الفني، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها: لؤلؤ وأصداف، مغامرات زكي الناصح، مذكرات زوج، أبناء ولكن، الفرسان، البراري والحامول، فوازير عمو فؤاد رئيس تحرير، قط وفار فايف ستار، الكومي، عباس الأبيض في اليوم الأسود.