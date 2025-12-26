هنا الزاهد مع أحمد حاتم ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

بينهم "شخصيات بارزة".. انفصالات نجوم الفن والإعلام في 2025

في "الجيم".. أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد عزاء والدته.. والنجوم يدعمونه

رحل عن عالمنا أمس الخميس 25 ديسمبر، الفنان محمد عبده، وأعلن خبر وفاته نجله حسام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ/ محمد عبده.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ونعته الفنانة عفاف مصطفى عبر حسابها على نفس الموقع، وكتبت "وفاة الممثل القدير محمد عبده.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين".

محمد عبده شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، جمعته بنجوم الوسط الفني، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها: لؤلؤ وأصداف، مغامرات زكي الناصح، مذكرات زوج، أبناء ولكن، الفرسان، البراري والحامول، فوازير عمو فؤاد رئيس تحرير، قط وفار فايف ستار، الكومي، عباس الأبيض في اليوم الأسود.