شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده

كتب : منى الموجي

02:11 م 26/12/2025
    الفنان محمد عبده
    الفنان محمد عبده مع الفنان أشرف عبدالباقي
    الفنان محمد عبده في أحد أعماله الفنية
    عفاف مصطفى تنعى محمد عبده
    محمد عبده مع الفنان هادي الجيار
    محمد عبده مع محمود القلعاوي وصفاء السبع
    محمد عبده والفنان أحمد عبدالعزيز
    الممثل محمد عبده
    محمد عبده
    محمد عبده ورامز جلال
    نجل محمد عبده يعلن خبر وفاته

رحل عن عالمنا أمس الخميس 25 ديسمبر، الفنان محمد عبده، وأعلن خبر وفاته نجله حسام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ/ محمد عبده.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ونعته الفنانة عفاف مصطفى عبر حسابها على نفس الموقع، وكتبت "وفاة الممثل القدير محمد عبده.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين".

محمد عبده شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، جمعته بنجوم الوسط الفني، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها: لؤلؤ وأصداف، مغامرات زكي الناصح، مذكرات زوج، أبناء ولكن، الفرسان، البراري والحامول، فوازير عمو فؤاد رئيس تحرير، قط وفار فايف ستار، الكومي، عباس الأبيض في اليوم الأسود.

محمد عبده وفاة محمد عبده عفاف مصطفى

