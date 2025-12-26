مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

03:47 م 26/12/2025 تعديل في 03:50 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وإمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن في مران المنتخب
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلته لمواجهة جنوب أفريقيا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى حسام حسن تغييرين على تشكيلته عن المباراة السابقة، إذ دفع برامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد، وزيزو بدلا من إمام عاشور.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة -محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مرموش - صلاح

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية تشكيل منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0-0 جنوب أفريقيا