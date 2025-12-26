تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلته لمواجهة جنوب أفريقيا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى حسام حسن تغييرين على تشكيلته عن المباراة السابقة، إذ دفع برامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد، وزيزو بدلا من إمام عاشور.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة -محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مرموش - صلاح

