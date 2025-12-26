"نقله المستشفى وسرقه".. تفاصيل فيديو مثير للجدل بالإسكندرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تضرر خلاله شخص من سرقة آخر دراجة نارية ومبلغ مالى خاصين بشقيقه عقب تعرضه لحادث بأحد الطرق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من عامل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه بأنه حال سيره بدراجته النارية تعرض لحادث إثر اختلال مقود القيادة بيده مما أدى لحدوث إصابته بكدمة بالقدم، ومساعدة شخص له وتوصيله بدارجته لمستشفى وعقب تلقيه العلاج اكتشف سرقة الأخير لدراجته النارية ومبلغ مالى بداخلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

