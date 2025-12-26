غيوم ورطوبة.. حالة الطقس في توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا

"لن يحضر مباراة واحدة".. مبابي يصل إلى الرباط لدعم أشرف حكيمي

يستضيف ملعب "أدرار" بمدينة أكادير المغربية، مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مساء اليوم، في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2025.

حالة الطقس أثناء مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وفقا لموقع "weather.com"، تبلغ درجة الحرارة في الخامسة مساء اليوم بمدينة أكادير، 16 درجة مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة 72%.

وتبلغ نسبة سقوط الأمطار في توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا، 0%، فيما وصلت نسبة الغيوم إلى 59%.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة كأس الأمم الأفريقية

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في المباراة السابقة على زيمبابوي.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - 0 نقاط

4- أنجولا - 0 نقاط

