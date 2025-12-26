مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

0 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

غيوم ورطوبة.. حالة الطقس في توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

02:37 م 26/12/2025
يستضيف ملعب "أدرار" بمدينة أكادير المغربية، مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مساء اليوم، في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2025.

حالة الطقس أثناء مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وفقا لموقع "weather.com"، تبلغ درجة الحرارة في الخامسة مساء اليوم بمدينة أكادير، 16 درجة مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة 72%.

وتبلغ نسبة سقوط الأمطار في توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا، 0%، فيما وصلت نسبة الغيوم إلى 59%.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة كأس الأمم الأفريقية

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في المباراة السابقة على زيمبابوي.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - 0 نقاط

4- أنجولا - 0 نقاط

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

ملعب مباراة مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا

