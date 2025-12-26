مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

0 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

02:07 م 26/12/2025
يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة جنوب أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

توقع كمبيوتر "أوبتا" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بنسبة 55%، فيما وصلت نسبة فوز منتخب جنوب أفريقيا إلى 22%، ونسبة انتهاء المباراة بالتعادل بين المنتخبين 21%.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة كأس الأمم الأفريقية

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في المباراة السابقة على زيمبابوي.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - 0 نقاط

4- أنجولا - 0 نقاط

منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

