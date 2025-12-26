مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.. منتخب زيمبابوي تعادل مع أنجولا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب أنجولا في الدقيقة 24 عن طريق جيلسون دالا، قبل أن يدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الوقت الإضافي من الشوط الأول.

وارتفع رصيد منتخب زيمبابوي إلى نقطة وحيدة، في المركز الثالث، متساويا في النقاط مع أنجولا الذي يحتل المركز الرابع.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية المباراة كالآتي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - نقطة

4- أنجولا - نقطة

