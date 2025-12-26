مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.. منتخب زيمبابوي تعادل مع أنجولا

كتب : هند عواد

04:40 م 26/12/2025
    تعادل زيمبابوي وأنجولا (2)
    لاعب منتخب أنجولا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب أنجولا في الدقيقة 24 عن طريق جيلسون دالا، قبل أن يدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الوقت الإضافي من الشوط الأول.

وارتفع رصيد منتخب زيمبابوي إلى نقطة وحيدة، في المركز الثالث، متساويا في النقاط مع أنجولا الذي يحتل المركز الرابع.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية المباراة كالآتي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - نقطة

4- أنجولا - نقطة

