بينهم "شخصيات بارزة".. انفصالات نجوم الفن والإعلام في 2025

شهد عام 2025 انفصالات عديدة داخل الوسط الفني ومفاجآت على الصعيد الفني والإعلامي وطلاق شخصيات بارزة فيهما.

ونستعرض لكم أبرز حالات الطلاق قبل انتهاء عام 2025 في السطور التالية:

لميس الحديدي وعمرو أديب

انفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها الإعلامي عمرو أديب بعد زواج استمر بينهما لمدة 25 عاما، ولديهما ابن يدعى "نور".

كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي

انفصل الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي عقب خلافات دامت بينهما لعدة أشهر بعد زواجهما لمدة 14 عاما.

شريف سلامة وداليا مصطفى

انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى بعد زواج دام 21 عاما، أنجبا خلالها "سليم وسلمى".

أحمد السقا ومها الصغير

انفصل الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير في مايو 2025 بعد زواج دام بينهما لمدة 26 عامًا.

أحمد فهمي وأميرة فراج

أعلنت المطربة أميرة فراج انفصالها من زوجها الفنان أحمد فهمي في هدوء تام، وذلك بعد زواج دام لـ ٢٠ عامًا.

عمر عبدالعزيز وأماني صفوت

أعلن المخرج عمر عبدالعزيز، انفصاله عن السيدة أماني صفوت، بعد عام ونصف على زواجهما، مبررًا قراره لأنه تزوج ويبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا واعتاد على الوحدة، وذلك في تصريحات ببرنامج "ست الستات".

تامر عبدالمنعم ورنا علي

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، انفصاله عن زوجته السيدة رنا علي، بعد زواج دام بينهما لمدة ٦ سنوات.

رنا سماحة وسامر أبو طالب

أعلنت المطربة رنا سماحة، طلاقها رسميا من الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها في مايو الماضي، وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة".

عبير صبري وأيمن البياع

أعلنت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت "عبير" عبر حسابها على "فيسبوك": "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم".

بشرى وخالد حميدة

انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها خالد حميدة في يونيو 2025 بشكل ودي بينهما ورغبتهما في الحفاظ على علاقة ودية.

ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

أعلنت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني انفصالها عن زوجها اللبناني كميل أبي خليل بعد أقل من عامين على زواجهما.