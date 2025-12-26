ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
سعر اليورو -أرشيفية
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
بنك مصر: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
بنك القاهرة: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.14 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.