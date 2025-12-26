ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك مصر: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و56.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.14 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.