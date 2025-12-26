في واقعة تحاكي أساليب الاحتيال الحديثة، كشفت أجهزة الأمن شبكة نصب يقودها مسجل خطر في المنيا، كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أن مسجل خطر مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ومبلغ مالى. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب.

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق





قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش





إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء