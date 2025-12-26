مباحث الآداب تكشف حيلة 7 ساقطات في الجيزة والإسكندرية
كتب : مصراوي
مباحث الآداب تكشف حيلة 7 ساقطات في الجيزة والإسكند
ألقى ضباط مباحث الآداب بوزارة الداخلية القبض على 7 سيدات لممارستهن أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف محمول.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 7 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية" أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
يتقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن 7 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى.
وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.