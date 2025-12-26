إعلان

مباحث الآداب تكشف حيلة 7 ساقطات في الجيزة والإسكندرية

كتب : مصراوي

04:26 م 26/12/2025

مباحث الآداب تكشف حيلة 7 ساقطات في الجيزة والإسكند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط مباحث الآداب بوزارة الداخلية القبض على 7 سيدات لممارستهن أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف محمول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 7 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية" أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

يتقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن 7 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى.

وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب تطبيقات الهواتف المحمولة أعمال منافية للآداب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0-0 جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة