مباحث الآداب تكشف حيلة 7 ساقطات في الجيزة والإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الآداب بوزارة الداخلية القبض على 7 سيدات لممارستهن أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف محمول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 7 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية" أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

يتقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن 7 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى.

وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.