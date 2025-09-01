إعلان

قرار هام من الداخلية للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة

05:00 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    قرار هام من الداخلية للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة
    قرار هام من الداخلية للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة
    قرار هام من الداخلية للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة
    قرار هام من الداخلية للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة
كتب- علاء عمران :

أعلنت وزارة الداخلية، مد باب التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2025/2026، حتى يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وأكدت الوزارة، في بيانها اليوم الإثنين، أن إجراءات القبول تهدف إلى اختيار أفضل العناصر من مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2025/2026).

الداخلية الالتحاق بأكاديمية الشرطة وزارة الداخلية
