مش من قنا ولا انتخابات.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مضلل على السوشيال

كتب : مصراوي

10:06 م 30/12/2025

الفيديو المتداول

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بإطلاق عدد من المواطنين أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بمحافظة قنا.

تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه سبق تداوله بتاريخ 2025/11/13 بإحدى الدول العربية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

إطلاق نار انتخابات برلمان قنا

