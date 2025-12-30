كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بإطلاق عدد من المواطنين أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بمحافظة قنا.

تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه سبق تداوله بتاريخ 2025/11/13 بإحدى الدول العربية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

