قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مالك الفيلا (المصحة)، التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين بمنطقة المريوطية، بضمان محل إقامته. وفق ما أكده عمر حسني ياقوت دفاع المتهمين.

و أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار مالك المصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة واجهت المتهم الأول مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس مالك المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين وليس مالك المصحة. بينما واجهت المتهمين الآخرين (مشرفين) بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

تحريات البحث الجنائي بالجيزة، أكدت أن المصحة غير مرخصة، و جرى إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوات الأمن، حددت هوية مالك المصحة، وتمكنت من القبض عليه ومشرفين بها "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضي في إطار تحقيق أرباح مالية.