شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور

شهد شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، انفجار ماسورة مياه رئيسية، ما أدى إلى غرق أجزاء من الطريق بالمياه، وحدوث شلل مروري جزئي، وسط تكدسات ملحوظة للسيارات.

انتقلت الأجهزة المعنية وشركات المياه إلى موقع البلاغ، لاحتواء الموقف وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة، مع الدفع بمعدات لشفط المياه وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا بوجود انفجار بماسورة مياه بشارع التسعين الشمالي بالتجمع، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن كسرًا بماسورة مياه تسبب في غرق جزئي للمنطقة بالمياه، وظهور كثافات مرورية مرتفعة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وكذلك عند منزل كوبري التسعين الجنوبي.

وأوصت الإدارة العامة للمرور باستخدام محوري طه حسين وجمال عبد الناصر، وطريق السويس في اتجاه الأوتوستراد كبدائل مرورية، وسط انتشار الخدمات المرورية لضبط المخالفات وتسيير الحركة وسحب الكثافات.

من جانبه، كشف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الكسر وقع في خط الطرد الرئيسي الخارج من محطة صرف صحي مركز المدينة، بقطر 1200 مللي.

وأضاف أن فرق الإصلاح تم الدفع بها فورًا، ويجري حاليًا شفط المياه من الشارع تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح، لافتًا إلى أنه لم يتم غلق شارع التسعين الجنوبي، ولم تتوقف محطة الصرف، موضحًا أن المحطة تعمل بخطّي طرد رئيسيين، وتم إيقاف الخط الذي حدث به الكسر فقط.

