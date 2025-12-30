صور | النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 3، 4، 6)، في إطار توجيهات التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الفريق تفقد عنابر النزلاء، ووقف على نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها من أي انتهاك للخصوصية. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار الفريق أيضًا المركز الطبي الملحق بالمركز، واطلع على أحوال النزلاء المنتظمين في تلقي الرعاية الطبية، وعاين صيدلية المركز وعيادة الأسنان، ومناطق التريض وأماكن الزيارة، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، واطلع على مدى صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وتواصل النيابة العامة تفتيش أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي تباعًا، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية وفقًا للدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أي شكاوى تُسجل في هذا الشأن.