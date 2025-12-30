3 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة "مصحة البدرشين"

أول بيان من الداخلية بشأن فرح كروان مشاكل: ضبط 17 شخصًا بـ3 تهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس متهمان (مشرفين) في واقعة فيديو هروب مدمني من مصحة علاج إدمان بالبدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفق ما أكده عمر حسني ياقوت دفاع المتهمين.

النيابة العامة واجهت المتهم الأول مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس مالك المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين وليس مالك المصحة. بينما واجهت المتهمين الآخرين (مشرفين) بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

تحريات البحث الجنائي بالجيزة، أكدت أن المصحة غير مرخصة، و جرى إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوات الأمن، حددت هوية مالك المصحة، وتمكنت من القبض عليه ومشرفين بها "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضي في إطار تحقيق أرباح مالية.