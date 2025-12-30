بعد حبسه سنة.. تحرك عاجل من دفاع رمضان صبحي بقضية التزوير

كتب- محمود الشوربجي:

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، أن دفاع اللاعب يُجهز حاليًا للتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد "رمضان" بالحبس سنة، بعد إدانته بالتورط في تزوير محررات رسمية.

وأضاف المصدر لـ "مصراوي"، أنه سيتم التقدم بالاستئناف غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير وذلك في تحرك قضائي عقب إدانة "رمضان" بقضية التزوير.

وقضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم بحبس اللاعب رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلا منه، وبرأت المتهم الثالث (فرد الأمن)، فيما سجنت المتهم الرابع الهارب 10 سنوات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن " يوسف.م" عامل بمقهي، و" محمد .إ" مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و " رمضان صبحي" لاعب كرة قدم، و "طارق محمد" مالك مقهي، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهي كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم الأول " يوسف. م" وفق أوراق الدعوى، قام بتحرير وتوقيع تلك المحررات، بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث "رمضان صبحي" وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين جميعًا، تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو كشوف الحضور والانصراف والخاصين بلجان الامتحانات المواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن وقع المتهم الأول على المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات حضور المتهم الثالث امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضحت النيابة، أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول ومع موظفين عموميين حسني النية بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو إثبات قيد “للمتهم الثالث” والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن دون الموظفين بيانات المحرر سالف الذكر محل التحقيقات فأثبتوا كون المتهم الثالث قد اجتاز الفرقة الأولى والثانية ومقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد المار بيانه واستصدر الموظفين سالف الذكر محل التحقيقات، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فتمت جريمته بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابعت النيابة أن المتهمين "رمضان صبحي" والرابع " طارق محمد" وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو "كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الأولى والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق" ، وذلك بأن قاما بإمداد المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الثالث "رمضان صبحي" وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور واداء امتحانات الفرقة الأولى بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، إذ ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو كشوف الحضور والانصراف والخاصين بلجان الامتحانات المواد الفرقة الدراسية الأولي والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق ، وذلك بأن قاما بإمداد المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بالتوقيع على المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الثالث، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور امتحانات الفرقة الأولى بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو "كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثانية والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق ، وذلك بأن قاموا بإمداد المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زوراً للمتهم رمضان صبحي.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد من الجنايات بشأن المتهمين بقتل نجل السفير السابق بالشيخ زايد

شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور

قرار قضائي بشأن الاستئناف على رفض دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي