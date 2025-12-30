أول بيان من الداخلية بشأن فرح كروان مشاكل: ضبط 17 شخصًا بـ3 تهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء حفل زفاف صانع محتوى، والزعم بإشعال النيران في سيارته.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، وأثناء إقامة حفل زفاف صانع محتوى "له معلومات جنائية" وشهرته "كروان مشاكل" بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية، تجمع عدد من المواطنين لالتقاط الصور معه داخل القاعة، ما أدى إلى حدوث تدافع تسبب في بعض التلفيات.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 شخصًا من المتسببين في التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف باقي المتواجدين بالقاعة دون إخلال بالأمن.

كما تبين أن القاعة المشار إليها، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها الأربعة، كما تبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن أحد أصدقائه أشعل قطعة ألعاب نارية داخل السيارة، ما أدى إلى اشتعالها وتطاير الشرر، وتم ضبط المتهم الآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

