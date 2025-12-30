إعلان

"أجواء عائلية".. جورجينا تحتفل مع كريستيانو رونالدو بالكريسماس

كتب : مروان الطيب

08:24 م 30/12/2025
    أبناء كريستيانو مع شجرة الكريسماس
    كريستيانو رونالدو مع جورجينا وأبنائه
    كريستيانو يحتفل باكريسماس مع عائلته

حرصت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز، على الاستمتاع بأجواء الكريسماس ونشرت صور مع عائلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت جورجينا في الصور مع خطيبها لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وأبنائهما وسط أجواء احتفالية بمناسبة عيد الميلاد.

لقاء جورجينا وكريستيانو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت جورجينا عن لقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرت صورا من المقابلة عبر حسابها على انستجرام، كما أعاد كريستيانو نشر نفس الصور وكتب: " شكراً سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا، كل منا لديه ما يقدمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

آخر مشاركات جورجينا الفنية

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

