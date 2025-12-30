توم كروز في الصدارة.. تعرف على قائمة الممثلين العالميين الأعلى أجرًا في

حرصت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز، على الاستمتاع بأجواء الكريسماس ونشرت صور مع عائلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت جورجينا في الصور مع خطيبها لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وأبنائهما وسط أجواء احتفالية بمناسبة عيد الميلاد.

لقاء جورجينا وكريستيانو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت جورجينا عن لقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرت صورا من المقابلة عبر حسابها على انستجرام، كما أعاد كريستيانو نشر نفس الصور وكتب: " شكراً سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا، كل منا لديه ما يقدمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

آخر مشاركات جورجينا الفنية

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

