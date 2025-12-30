الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه | صور

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية، ونجحت في تفكيك تشكيلات خطرة متورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بعدد من المحافظات، في عملية أسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط عدة بؤر إجرامية تضم عناصر مسجلة خطر، تعمل على جلب كميات ضخمة من المخدرات تمهيدًا لترويجها، مع الاعتماد على أسلحة نارية غير مرخصة لتأمين نشاطها الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي.

وخلال إحدى المداهمات بمحافظة بني سويف، بادر أحد العناصر الإجرامية بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران. وتبين أنه محكوم عليه في قضايا جنايات متنوعة، شملت الاتجار في المخدرات، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحريق عمد، وسرقة بالإكراه.

وأسفرت الحملات عن ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والهيروين والآيس شابو والبودر، بالإضافة إلى نحو 18 ألف قرص مخدر، و21 قطعة سلاح ناري مختلفة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

