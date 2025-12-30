إعلان

خلافات بسيطة ولهو أطفال انتهى بالخرطوش و8 مصابين في الجيزة

كتب : محمد شعبان

10:22 م 30/12/2025

مشاجرة

في واقعتين منفصلتين داخل محافظة الجيزة، تحولت مشادات عادية إلى مشاجرات عنيفة أسفرت عن إصابات متعددة، لتعيد إلى الواجهة خطورة تصاعد الخلافات اليومية دون حساب للعواقب.

الواقعة الأولى شهدتها منطقة الوراق، نشبت مشاجرة بين طرفين، تطورت سريعًا إلى استخدام سلاح خرطوش، ما أسفر عن إصابة عاملين اثنين برش خرطوش ونقلا لتلقي العلاج.

أما الواقعة الثانية، فكانت بحي العمرانية، اندلعت مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب لهو الأطفال، قبل أن تتصاعد الأحداث وتخرج عن السيطرة، مخلفة 6 مصابين بإصابات متفرقة.

على الفور، تدخلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتحرير محضر بكل واقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق.

في سياق منفصل، تحفظت قوات الشرطة على شخصين بحوزتهما طائرة تصوير "درون" بدون ترخيص بطريق الواحات.

