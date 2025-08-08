حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام

كتب ـ رمضان يونس:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بأوناش لرفع آثار حطام حادث "سوبر جت" يقل ركاب و تريلا على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة "أطفيح"، ذلك لتيسير حركة سير الطريق أمام المسافرين.

سيارات الإسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيي أطفيح المركزى وبنى سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثامين الضحايا في ثلاجات الموتى لحين الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن.

أسماء مُصابي الحادث

محمد عبد العاطي سيد (18 عامًا) اشتباه ما بعد الارتجاج، و "صدام عاطف محمد" (38 عامًا): جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساق اليمنى، و"كرم فوزي نور الدين" (31 عامًا) اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، و"إسماعيل أبو النجا إسماعيل" (21 عامًا) جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساق الأيمن، و"يوسف عرفات محمود" (21 عامًا) اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمة بالوجه، و"ناصر محمد عباس" (25 عامًا)، و"فؤاد رشاد فؤاد" 27 عامًا، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز (12 عامًا)، وشقيقه صلاح (17 عامًا).

وأصيب: كريم سيد محمود (15 عامًا).غلاب عبد الناصر بدوي (20 عامًا).صلاح محمود عبد المحسن (37 عامًا). آيات محمد محمد (40 عامًا).نادية سيد محمد (14 عامًا)، وشقيقتها مريم (9 أعوام).حميدة ضاحي محمد (45 عامًا). يوسف عبد العال محمد (6 أعوام). جمال عبد الناصر حلمي (37 عامًا). الغول فادي حنفي (58 عامًا). محمود معيد حنفي (33 عامًا). غالب حنفي مجدي (48 عامًا). أحمد بدوي مطاوع (37 عامًا). ريم عبد العزيز أبو السعود (16 عامًا). وطفلين مجهولي الهوية.

أسماء الضحايا

كريمة زين العابدين 30 عاما، أحمد محمد 42، عبد العزيز أبو السعود 48″، وجار التعرف على هوية باقي المتوفين.

وذكرت معاية الشرطة الأولية، أن الحادث وقع بين "تريلا" وأتوبيس "سوبر جيت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، حيث تبين أن الأتوبيس تهشم بالكامل من شدة التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام حافلة ركاب بجرار بعد بوابة الكريمات بنحو 3 كم اتجاه بني سويف.

وأسفر عن الحادث 7 وفيات و44 مصابا نقلوا إلى مستشفيي أطفيح وبني سويف الجامعي للعلاج.