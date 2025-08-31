إعلان

بحضور وزير العدل.. أعضاء النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية للعمل بالمحاكم الابتدائية | صور

02:36 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (3)
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (5)
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (6)
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (7)
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (4)
  • عرض 7 صورة
    أعضاء النيابة الإدارية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للعمل بالمحاكم الابتدائية، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 444 الصادر في 21 أغسطس الجاري، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وحضر المراسم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وأعرب المستشار محمد الشناوي عن تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة خلال عملهم بالمحاكم الابتدائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أعضاء النيابة الإدارية المحاكم الابتدائية محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية