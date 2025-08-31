كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للعمل بالمحاكم الابتدائية، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 444 الصادر في 21 أغسطس الجاري، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وحضر المراسم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وأعرب المستشار محمد الشناوي عن تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة خلال عملهم بالمحاكم الابتدائية.