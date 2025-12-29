مباريات الأمس
إعلان

على الحصان..5 صور لزوجة محمد النني الثانية من إحدى رحلاتها

كتب : مصراوي

02:10 ص 29/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (4)
  • عرض 6 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (5)
  • عرض 6 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (2)
  • عرض 6 صورة
    زوجة النني الثانية حنان المغربية على الحصان (3)

القاهرة - مصراوي

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم نادي الجزيرة الإماراتي، محمد النني متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لها.

ونشرت زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور على شاطئ البحر وهى تمارس ركوب الخيل.

ويذكر أن سافرت حنان زوجة النني إلى جزيرة سيشيل برفقة ابنها واصدقائها، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وعلقت على الصورة قائلا: لا تدعي أحدا يمنعك من الشك في روعة المرأة التي أنت عليها، ولا في قلبك الكبير الذي يميزك، أنت مدهشة، مهما حاول بعض الأشخاص التقليل من قيمتك.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.

زوجة النني الثانية حنان المغربية حنان المغربية صور زوجة النني الثانية إنستقرام زوجة النني الثانية محمد النني المغرب

