التقديم يبدأ اليوم.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026

كتب – أحمد أبو النجا:

تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، وخريجي الجامعات من العام الماضي 2024، ويستمر التقديم حتى 14 أغسطس المقبل.

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 – 2026، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو الماضي، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث فقط) بتقدير أدنى "مقبول"، وكذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) بتقدير أدنى "جيد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء الدكتور هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

واستعرض اللواء أبو المكارم خلال المؤتمر كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهرية، أو شهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث فقط - للعام السابق 2024)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات المطلوبة بقطاعات الوزارة للعام الماضي، وبالنسبة للطب البشري، للعامين السابقين، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 22 يوليو الجاري وحتى الخميس 14 أغسطس المقبل، ولمدة 26 يومًا.

أما بالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة لعام 2025، وطلاب الدور الثاني، والثانوية الأزهرية، وحاملي شهادات الثانوية العامة من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين؛ فسيتم فتح باب القبول لهم اعتبارًا من الخميس 31 يوليو الجاري وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، ولمدة 29 يومًا، على أن يقدم الحاصلون على شهادات من الخارج أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملي ليسانس الحقوق (ذكور وإناث) للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في التخصصات المطلوبة بقطاعات الوزارة لهذا العام، سيبدأ من الخميس 31 يوليو الجاري وحتى الخميس 11 سبتمبر المقبل، ولمدة 43 يومًا، على أن يتم التقديم للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

شروط القبول في كلية الشرطة 2025 – 2026

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد سبق له أو لأحد والديه حمل جنسية أخرى.

كما يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية، أو من أي جهة حكومية أو قطاع عام أو أعمال عام بقرار تأديبي نهائي.

ويجب أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 عامًا، وألا يزيد وزنه عن (الطول – 90)، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج خلال قيده بالأكاديمية.

وفيما يخص الحاصلين على المؤهلات الجامعية، تطبق ذات الشروط، باستثناء شرط عدم الزواج. كما يشترط ألا يقل الطول عن 168 سم للذكور، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقديم عن: 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، و30 عامًا للحاصلين على الماجستير، و35 عامًا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها.

اختبارات القبول في كلية الشرطة

أوضح اللواء الدكتور هاني أبو المكارم أن الطالب يمر بعدة مراحل من الاختبارات، تشمل: اختبار القدرات، واختبار المقاس (الطول)، واختبار القوام (الوزن المثالي = الطول – 90)، والكشف الطبي (رمد – عظام – باطنة – جراحة – أسنان وغيرها)، واختبار اللياقة البدنية، واختبار السمات الشخصية، ولجنة الاختيار (الهيئة)، والكشف الطبي المتقدم

وتُجرى جميع الاختبارات عبر البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع تخصيص مكان مناسب لاستراحة أولياء الأمور أمام البوابة.

تسهيلات للمتقدمين

وأشار اللواء أبو المكارم إلى توفير عدد من التيسيرات للمتقدمين، أبرزها: إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع والدمغات، وتخصيص لجنتين للاستعلام والرد على الاستفسارات، وتوفير كُتيّب إرشادي يشرح خطوات وإجراءات التقديم، و تخصيص خطين هاتفيين لتلقي الاستفسارات من الطلبة وأسرهم: (0224109102)، و(0224109117).