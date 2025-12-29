مباريات الأمس
14 صورة جديدة لزوجة محمد عواد في أجواء الكريسماس

كتب : مصراوي

02:38 ص 29/12/2025 تعديل في 02:38 ص
نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

صور جديدة لزوجة محمد عواد

وظهرت حنين في أحد الأماكن بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد حنين خالد الزمالك مباراة الزمالك المقبلة انستقرام حنين خالد الزمالك اليوم

