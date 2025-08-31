كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية لترويجها، حيث جرى استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي عقب تقنين الإجراءات.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا قتل، شروع في قتل، مخدرات، وسرقة بالإكراه – وذلك في نطاق محافظات المنيا، أسيوط، وقنا، كما تم ضبط باقي المتهمين.

وضبطت القوات بحوزتهم نحو 398 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – هيدرو)، وكمية من الأقراص المخدرة، إلى جانب 84 قطعة سلاح ناري (18 بندقية آلية – 37 بندقية خرطوش – 21 فرد خرطوش – 8 طبنجات). وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 59 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة العناصر الإجرامية لحماية المجتمع من أخطار الجريمة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور