"معايا منديله".. موقف طريف بين محمد صلاح وفنان بعد مواجهة أنجولا

بنين ضد السنغال.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات

ضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

منافس مصر المحتمل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2025

وأنهى المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بأمم أفريقيا، دون تلقي أي هزيمة، حيث خاض 3 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، ليواجه ثالث المجموعة الرابعة، التي تضم كل من: "السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا".

ولم يتم تحديد منافس مصر حتى الآن، إلا أنه طبقا لقواعد البطولة، سيواجه المنتخب ثالث المجموعة الرابعة، في حال كان أفضل 4 ثوالث من المجموعة الثالثة حتى المجموعة السادسة.

والجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، ستقام يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير المقبل 2026.