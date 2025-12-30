المشي بعد تناول الطعام لمدة 15 دقيقة يمنح الجسم والعقل فوائد مذهلة، إذ يمثل وسيلة طبيعية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، ويعتبر هذه الفترة القصيرة بمثابة "جرعة صحية سحرية" للجسم، وفقا لموقع "eatthis".

تنظيم سكر الدم

يساعد المشي بعد الوجبة على ضبط مستويات السكر في الدم، وهو أمر ضروري لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع السكر.

تقول سارة بوب، مدربة اللياقة البدنية الروسية: "المشي بعد الطعام يكون أكثر فعالية في تنظيم السكر مقارنة بالمشي في أوقات أخرى".

تحسين الهضم

يسهم المشي الخفيف بعد الأكل في تحفيز الجهاز الهضمي، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على معالجة الطعام بكفاءة وتقليل مشكلات الانتفاخ أو عسر الهضم.

تعزيز الدورة الدموية وصحة القلب

الحركة بعد الأكل تساعد على تحسين الدورة الدموية، ما يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمشاكل المرتبطة بالخمول، كما تدعم صحة الأوعية الدموية وتحافظ على القلب في حالة جيدة.

خفض ضغط الدم

يساهم المشي بعد تناول الطعام في تنقية الدم وتقليل الضغط على القلب، كما يساعد على التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم، ما يخفف العبء على جهاز الدوران.

زيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات

تنشط الحركة بعد الوجبة عملية التمثيل الغذائي، ما يزيد من حرق السعرات الحرارية ويقلل من دهون البطن، ويجعل الجسم أكثر قدرة على الاستفادة من الطاقة الغذائية.

تحسين جودة النوم

يساعد المشي بعد الأكل على النوم بشكل أسرع وراحة أكبر، حيث يعمل النشاط البدني الخفيف على تهيئة الجسم للاسترخاء والاستعداد للنوم العميق.

تعزيز الصحة العقلية والمزاج

يسهم أيضا بعد الوجبات في تقليل مخاطر الاكتئاب وتحسين المزاج العام.

توضح "مدربة اللياقة البدنية الروسية" أن المشي لمدة 2-2.5 ساعة أسبوعيا يمكن أن يقلل الاكتئاب لدى البالغين بنسبة 25%، بينما يمكن لنزهات قصيرة لمدة 15-20 دقيقة خمس مرات أسبوعيًا تعزيز الصحة العقلية بشكل ملحوظ.

