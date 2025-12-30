إعلان

دون إصابات.. حريق بمخزن قطع غيار سيارات في القطامية


كتب- محمد فتحي:

07:03 ص 30/12/2025

الحماية المدنية- أرشيفية

نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة القطامية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم القطامية.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، نشوب حريق بمخزن قطع غيار سيارات مكون من: "جمالون أرضي وأول" على مساحة إجمالية 1800 متر.

كما تبين من المعاينة أن الجزء المحترق بالطابق الأرضي على مساحة 300 مترا، بالإضافة إلى صندره الطابق الأول فقط.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتم الإطفاء، وجاري عملية التبريد.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

