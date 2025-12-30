شهدت الكرة المصرية خلال آخر 48 ساعة حالة غير مسبوقة من الارتباك داخل النادي الأهلي والزمالك، بعد سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي قلبت الأوضاع رأسًا على عقب داخل القطبين الكبيرين.

ماذا حدث داخل أروقة الأهلي والزمالك في الساعات الماضية؟

البداية جاءت من داخل النادي الأهلي، بعدما تلقى الفريق صدمة قوية بالخسارة المفاجئة أمام فريق المصرية للاتصالات والخروج من دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

النتيجة لم تكن متوقعة وأثارت غضب الجماهير، وبدورها أحدثت هزة كبيرة داخل القلعة الحمراء، لتبدأ بعدها سلسلة من القرارات العنيفة.

ففي إطار رد الفعل على الإقصاء، قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي توقيع عقوبات مغلظة ومضاعفة على لاعبي الفريق بسبب الخروج المفاجئ.

وعلى الجانب الآخر، لم تتوقف أزمة الأهلي عند هذا الحد، حيث مازالت مفاوضات النادي مع اللاعب حمزة عبد الكريم ونادي برشلونة متعثرة، رغم بدء المفاوضات منذ نحو أسبوعين، وذلك بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على المقابل المادي.

ماذا حدث داخل نادي الزمالك؟

أما داخل نادي الزمالك فلم تكن الأمور أكثر هدوءًا، حيث بدأت الأزمة بإعلان أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق أن اللاعب المغربي محمود بنتايك قام بفسخ عقده ولم يعد لاعبًا بالفريق.

هذا التصريح فجّر مفاجأة قوية، قبل أن يصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا في نفس اليوم يرد فيه على تصريحات المدير الفني، مؤكدًا أن اللاعب ما زال على قوة النادي وأن عقده سليم ولم يتم فسخه، وأن موقفه قانونيًا ولائحيًا واضح داخل الفريق.

تطورات الموقف لم تتوقف عند ذلك، حيث عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا عاجلًا لبحث مستقبل الجهاز الفني، وبدأت المناقشات داخل النادي حول إمكانية رحيل أحمد عبدالرؤوف عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مع طرح عدة أسماء من المدربين المحليين لتولي المسؤولية الفنية من بينهم خالد جلال وطارق مصطفي