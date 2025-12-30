"معايا منديله".. موقف طريف بين محمد صلاح وفنان بعد مواجهة أنجولا

بنين ضد السنغال.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية وبشكل خاص الجماهير المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، مباراة السنغال وبنين المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويأتي انتظر الجماهير المصرية لمباراة السنغال وبنين، نظرا لكون المنتخب المصري من المتوقع أن يواجه أي من المنتخبين في دور ال 16 بالبطولة، بعدما احتل صدارة مجموعته.

موعد مباراة السنغال وبنين

وتقام مباراة السنغال أمام بنين اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، صاحب المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا، الذي لم يحدد حتى الآن، ويمكن أن يكون من المنتخبات التالية: "السنغال، بنين والكونغو الديمقراطية".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، صعد متصدرا لمجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم بدور المجموعات بالبطولة.