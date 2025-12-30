مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

"منافس مصر المحتمل".. موعد مباراة بنين والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب : مصراوي

04:51 ص 30/12/2025
    جماهير السنغال
    مباراة السنغال وإنجلترا (1) (1)

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية وبشكل خاص الجماهير المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، مباراة السنغال وبنين المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويأتي انتظر الجماهير المصرية لمباراة السنغال وبنين، نظرا لكون المنتخب المصري من المتوقع أن يواجه أي من المنتخبين في دور ال 16 بالبطولة، بعدما احتل صدارة مجموعته.

موعد مباراة السنغال وبنين

وتقام مباراة السنغال أمام بنين اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، صاحب المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا، الذي لم يحدد حتى الآن، ويمكن أن يكون من المنتخبات التالية: "السنغال، بنين والكونغو الديمقراطية".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، صعد متصدرا لمجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم بدور المجموعات بالبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بنين والسنغال مباراة السنغال اليوم مباريات اليوم كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال

