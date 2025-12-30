النقل تحذر الركاب من المخاطر الناتجة عن التصرفات الخاطئة بالمترو و LRT

كل ما تريد معرفته عن مركز خدمة العملاء الصوتية لسكك حديد مصر

أطلقت وزارة النقل، حملة توعوية موسعة تحت شعار سلامتك تهمنا، تهدف إلى توعية الركاب والمواطنين حول السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، حفاظًا على أرواحهم وحماية الممتلكات العامة للدولة.

وأكدت الوزارة، على أهمية مشاركة المواطنين في جهود التوعية بشأن هذه السلوكيات، خاصة في مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والتي تشمل:

• تشويه جدران المحطات.

• الركوب بدون تذكرة.

• محاولة فتح أبواب المترو بعد غلقها.

• الوقوف على حافة الرصيف مما يعرض حياة الركاب للخطر.

وشددت وزارة النقل، على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان، واتباع الإرشادات للحفاظ على سلامة الركاب وحماية الممتلكات العامة.

