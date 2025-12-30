مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

10 صور لبكاء لاعب منتخب أنجولا.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

03:55 ص 30/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

في مشهد مؤثر، ظهر قائد منتخب أنجولا ولاعب بودروم التركي، فريدي ريبيرو، باكيا عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أنهى المنافسات في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وظهر ريبيرو في لقاء تلفزيوني على قناة "بي إن سبورت" بعد نهاية مشوار أنجولا في البطولة، حيث لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن خروج المنتخب، قائلا: "عن ماذا تريدونني أن أتحدث، كانت هذه آخر مباراة لنا في البطولة، كنت أتمنى الوصول إلى أبعد دور ممكن مع بلدي، لكن كل شيء انتهى اليوم، لا أستطيع التحدث".

وأضاف: كانت هذه آخر مباراة لي في مسيرتي مع المنتخب الوطني، كنت أطمح لتحقيق شيء مميز مع بلدي، لكن اليوم انتهى كل شيء، ولا أستطيع التعبير عن شعوري.

وكان منتخب أنجولا قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق تعادلين وتلقى هزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين.

فريدي ريبيرو لاعب منتخب أنجولا منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية

أخبار كأس الأمم الأفريقية

