نائب رئيس الشرطة في إمارة دبي يعلق على قصف ميناء المكلا

08:40 ص 30/12/2025

ضاحي خلفان

وكالات

علق نائب رئيس الشرطة في إمارة دبي ضاحي خلفان، على تنفيذ التحالف العربي ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا اليمني.

كتب خلفان في منشور على منصة "إكس": "ميناء الحوثي المضروب"، ما أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا، وفقا لروسيا اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا