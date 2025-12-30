إعلان

ضرب بالكراسي وحالات اغماء.. ماذا حدث في فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم؟

كتب : مصراوي

12:57 ص 30/12/2025
    ازمة ومشاكل في فرح كروان مشاكل
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (2)
    الفيرست لوك لكروان مشاكل (2)
    الفيرست لوك لكروان مشاكل (1)
    حفل زفاف كروان مشاكل (3)
    حفل زفاف كروان مشاكل (4)
    سقوط عروس كروان مشاكل (1)
    حفل زفاف كروان مشاكل (1)
    حفل زفاف كروان مشاكل (2)
    عروس كروان مشاكل تتعرض لموقف محرج (1) (1)
    غضب كروان مشاكل في زفافه (2)
    فرحة كروان مشاكل بعروسته (2)
    عروسة كروان مشاكل
    كروان مشاكل في حالة لا يرثى لها بعد انتها الفرح
    كروان مشاكل وصور تذكارية قبل الفرح
    كروان مشاكل في الكوافير مع العروس
    كروان مشاكل وعروسته (1)
    كروان مشاكل داخل سيارة الزفاف
    كروان مشاكل وعروسته
    كروان مشاكل وعروسته بعد انتهاء الفرح
    كروان مشاكل يضع بديكير
    كروان مشاكل وعروسته بعد انتهاء حفل الزفاف

كتب- مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أظهرت وقوع مشاجرة وتدافع بين عدد من الحضور أثناء الفرح.

وزعم عدد من المتابعين أن بعض أفراد الأمن الخاص "البودي جاردات" اعتدوا على عدد من المعازيم باستخدام الكراسي، ما أسفر عن حالة من الفوضى داخل حفل الزفاف، وتبادل الاتهامات بحدوث اعتداءات متبادلة بين الحضور.

وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض حفل الزفاف، كما تقوم بفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.

كروان مشاكل زفاف كروان مشاكل

