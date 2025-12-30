كتب- مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أظهرت وقوع مشاجرة وتدافع بين عدد من الحضور أثناء الفرح.

وزعم عدد من المتابعين أن بعض أفراد الأمن الخاص "البودي جاردات" اعتدوا على عدد من المعازيم باستخدام الكراسي، ما أسفر عن حالة من الفوضى داخل حفل الزفاف، وتبادل الاتهامات بحدوث اعتداءات متبادلة بين الحضور.

وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض حفل الزفاف، كما تقوم بفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.