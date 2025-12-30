جامعة القاهرة الأهلية: عقد امتحان عملي لمقرر الهستولوجي

أعلنت جامعة القاهرة أنه وفي إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي المتقدم، شهد برنامج الطب البيطري انعقاد الامتحان العملي لمقرر الهستولوجي بالمعامل المتخصصة وسط أجواء علمية منضبطة تعكس مستوى رفيعًا من الجاهزية والتنظيم.

أظهر طلاب البرنامج أداءً متميزًا خلال الامتحان، جسّد ما اكتسبوه من خبرات عملية ومهارات تحليلية دقيقة في التعامل مع الشرائح النسيجية واستخدام الميكروسكوبات الحديثة، بما يؤكد كفاءة منظومة التدريب العملي المعتمدة داخل المعامل التعليمية المتطورة.

ويُعد هذا الأداء المتميز خير دليل على نجاح التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وفق أحدث المعايير الأكاديمية المعمول بها في كليات الطب البيطري الرائدة.

ويأتي تنظيم الامتحان في بيئة تعليمية هادئة ومحفّزة، مع الالتزام الكامل بقواعد الجودة والانضباط، وتطبيق معايير التقييم العادل التي تضمن قياس المهارات العملية بدقة وموضوعية، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية من خلال هذه التجربة التزامها الدائم بإعداد كوادر بيطرية مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة بفاعلية في دعم منظومة الإنتاج الحيواني والصحة العامة، بما يعكس رؤيتها في تقديم تعليم جامعي حديث قائم على التميز والاحترافية.

