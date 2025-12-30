بنين ضد السنغال.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات

أنهى منتخب مصر مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بأداء قوي ونتائج مميزة، بعدما ظهر بصورة ملفتة وحسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة شهدت تنافسًا فنيًا قويًا، حتي الجولة الأخيرة.

بدأ المنتخب المصري مشواره في الجولة الأولى أمام منتخب زيمبابوي في لقاء مثير، حيث تأخر بهدف قبل أن يعود بقوة ويقلب النتيجة لمصلحته محققًا الفوز بهدفين مقابل هدف، بفضل توقيع عمر مرموش ومحمد صلاح، ليحصد أول ثلاث نقاط ويضع قدمًا على طريق التأهل.

في الجولة الثانية خاض الفراعنة مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ونجحوا في حسمها بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، ليحقق المنتخب انتصاره الثاني على التوالي ويضمن رسميًا التأهل إلى الدور التالي دون انتظار نتيجة الجولة الثالثة.

وفي المباراة الأخيرة بدور المجموعات واجه المنتخب المصري نظيره الأنجولي، بعد أن ضمن التأهل وقرر الجهاز الفني منح بعض اللاعبين راحة وإجراء تدوير في التشكيل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ويواصل المنتخب مشواره في البطولة دون أي هزيمة خلال الدور الأول.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء دور المجموعات

بهذه النتائج تصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل دون أي خسارة، ليحتل المركز الأول بجدارة ويعبر إلى دور الـ16 بثقة كبيرة.

وعلى مستوى الأرقام سجل المنتخب المصري ثلاثة أهداف في دور المجموعات، بواقع هدفين في شباك زيمبابوي وهدف أمام جنوب أفريقيا، بينما استقبل هدفًا وحيدًا فقط.

وبعد تصدره مجموعته، ينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في دور الـ16 من بين المنتخبات التي ستتأهل ضمن أفضل الثوالث وفق نظام البطولة المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم