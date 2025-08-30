تفاصيل التحقيق مع 18 متهمًا باستغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 18 متهمًا، بينهم 12 سيدة و6 رجال، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي استغل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمي شرطة "الشيخ زايد أول" و"الشيخ زايد ثانٍ".

وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين وملابسات الواقعة، كما كلفت بضم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) للمتهمين لبيان سوابقهم، ووجهت لهم تهمًا من بينها استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.

كما أمرت النيابة بتسليم الأطفال المعثور عليهم لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بصحبتهم 21 طفلًا من الأحداث، أثناء استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، واعترف المتهمون خلال مناقشتهم بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.