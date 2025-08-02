قرار من النيابة بواقعة طعن "طالب شبرا" ضحية رفض الغش في الثانوية

كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بشبرا الخيمة، حبس "طالب ثانوي" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بطعن زميله طالب بالصف الثالث الثانوي عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية، كون الأول لم يلبي طلبه بمساعدته في حل امتحان الكيمياء داخل اللجنة بإحدى مدارس بهتيم بشبرا.

ووجهت النيابة للمتهم "سيف" تهمة الشروع في القتل في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، بعد أن كشفت التحقيقات اعتدائه على زميله باستخدام سلاح أبيض "مطواه" أمام المدرسة.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي أن الطالب المجني عليه "طه"، يعاني من جرح قطعي في جبهة الرأس، وسحجات متفرقة بالوجه، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الذراع يبلغ طوله 4 سم، وجرح قطعي غير نافذ بالبطن.

وذكر التقرير أن الطالب تلقى طعنة نافذة في الجهة اليسرى من البطن، ما استلزمت تدخلاً جراحيًا بالإضافة إلى جرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى وتم خياطته وعمل قسطرة بالجرح.

وكان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قد تلقى بلاغًا من والد الطالب "طه"، أفاد فيه بتعرض نجله للطعن من قبل زميله وآخرين أمام مدرسة محمد فريد بمنطقة بهتيم، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهم "سيف" طلب من نجله مساعدته في الغش داخل اللجنة، إلا أن "طه" رفض، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الامتحان الأخير، فوجئ بوجود المتهم وآخرين في انتظاره أمام المدرسة، حيث قاموا بطعنه ثلاث طعنات تسببت له في شرخ الجمجمة.

ونجح رجال المباحث في تتبّع خط سير الطالب المتهم، وألقوا القبض عليه داخل أحد أماكن اختبائه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.