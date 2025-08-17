كتب- أحمد أبو النجا:

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتجدد حلم آلاف الطلاب بالالتحاق بكلية الشرطة 2025، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الوطنية التي تخرّج أجيالًا من الضباط القادرين على خدمة الوطن وحماية أمنه. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية المواعيد النهائية للتقديم وقبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات، وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن اختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل التقديم والمواعيد الرسمية باعتبارها الخطوة الأولى لتحقيق حلم الانضمام إلى صفوف الشرطة.

آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة 2025

حددت وزارة الداخلية آخر موعد للتقديم بكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة دفعة 2025، حيث بدأ من 31 يوليو ويستمر حتى 28 أغسطس 2025، مع إلزام الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية أو من مدارس المتفوقين بتقديم شهادة معادلة معتمدة.

أما بالنسبة لخريجي المؤهلات الجامعية دفعة 2025، فيبدأ التقديم من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر 2025، وهو آخر موعد لغلق باب القبول.

شروط القبول بكلية الشرطة 2025 – 2026

فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية أخرى. كما يشترط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أو فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية.

ويجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يقل طول القامة عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية، وألا يزيد وزنه عن (طول القامة – 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.

أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية، فتنطبق عليهم نفس الشروط باستثناء شرط عدم الزواج، مع اشتراط ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث. كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عند الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير، و35 عامًا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، وألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث.

اختبارات كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية والجامعات

ولفت اللواء الدكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر بعدة اختبارات، تشمل: "القدرات – المقاس – القوام – الكشف الطبي – اللياقة البدنية – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم". ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، ثم اختبار القوام الذي يحدد وفق معادلة: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية (عظام – رمد – باطنة – جراحة – أسنان – وغيرها).

وأوضح أن مكان الاختبارات سيكون عبر البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير مكان مخصص ولائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.

وأضاف أن وزارة الداخلية وفرت عدة تيسيرات للمتقدمين، من بينها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر، إلى جانب توفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة. كما أُعد كتيب يضم جميع الخطوات الخاصة بكيفية التقديم، بالإضافة إلى تخصيص خطين هاتفيين مباشرين لتلقي استفسارات الطلبة وأسرهم حول شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة، على الرقمين: (0224109102) – (0224109117).

