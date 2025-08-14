لسماع أقواله حول الفيديو.. استدعاء مصور حادث مطاردة فتيات طريق الواحات

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة سكنية بشارع خليل العروسي بمصر الجديدة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وملابساتها، وذلك بعدما أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص جراء الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والتي نقلت المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

