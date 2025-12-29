منحة حكومية تُصرف خلال ساعات لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة والتي تبلغ 1500 جنيهًا.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم بدء صرف منحة الميلاد المجيد خلال الـ48 ساعة المقبلة للعمالة غير المنتظمة.

وبين المصدر، أنه سيتم الاستمرار في صرف المنحة خلال شهر يناير حتى الانتهاء من كافة العمالة غير المنتظمة.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، جدول صرف منح وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها، كما يلي:

أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهي كالآتي:

المنحة الأولى: بمناسبة عيد الميلاد، ويتم صرفها بداية شهر يناير من كل عام.

المنحة الثانية: يتم صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد موعد الصرف وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة: يتم صرفها بمناسبة عيد الفطر 2025، على أن يتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال شوال.

المنحة الرابعة: بمناسبة عيد الأضحى 2025، ويحدد موعد صرفها حسب رؤية هلال شهر ذي الحجة.

المنحة الخامسة: سيتم صرفها بمناسبة عيد العمال في 1 مايو 2025.

المنحة السادسة: ستكون بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد صرفها وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

