كتب ـ رمضان يونس:

كشفت وزارة الداخلية، حصلية جهود الإدارة العامة للمرور خلال الستة أشهر الماضية من الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، و التي أسفرت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.

الحملات التى نفذتها الإدارة العام للمرور على مدار 6 أشهر، في مجال المخالفات المتعلقة بسيارات النقل الثقيل، ضبطت نحو 400.641 ألف مخالفة مرورية متنوعة كان أبرزها إرتفاع الحمولة وسير يسار الطريق والسير وقت الحظر وركاب بالصندوق.

جهود الإدارة العامة للمرور في مجال تعاطي سائقي حافلات المدارس للمواد المخدرة، أثبتت تعاطي نحو 29 سائق للمواد المخدرة أستبعدوا عن العمل وذلك من خلال فحص نحو 10.859 ألف سائق على مختلف الطرق والمحافظات، كما تم ضبط 286.894 ألف مخالفة في مجال السير بدون رخصة القيادة.

رغم تحذيرات الإدارة العامة للمرور وحملاتها التوعوية التي تؤكد على خطورتها إلا أنه تحرر خلال 6 أشهر نحو 8.679.180 مليون مخالف في مجال مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

وتواصل وزارة الداخلية، من خلال قطاع المرور، جهودها لتحقيق الانضباط المروري على الطرق، والحد من السلوكيات التي تهدد حياة المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لرفع مستوى السلامة المرورية ومواجهة المخالفات بكل حزم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، مع استمرار حملات المراقبة والتفتيش على مدار الساعة.