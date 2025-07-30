121 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد.. و240 سائقًا تحت تأثير المخدر

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 121.184 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:

السير دون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 2.960 من قائدي المركبات، وتبين تعاطي 240 منهم لمواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1.214 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: تحميل ركاب بصورة مخالفة – مخالفة شروط التراخيص – مخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص عدد 281 سائقًا، وتبين تعاطي 17 منهم لمواد مخدرة. وتم كذلك ضبط 16 محكومًا عليهم، بإجمالي 39 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قانون المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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