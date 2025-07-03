"ضربها بالشلوت".. ضبط المتهمين بالتعدي على فتاة الإسكندرية| صور وفيديو

كتب - محمود الشوربجي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي أحد الأشخاص على فتاة بالركل خلال سيرها في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، مما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

وبعد الفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر الفيديو، وهم ثلاثة أشخاص يقيمون بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة أثناء مرورها بدائرة قسم شرطة باب شرقي، واتفقت المجموعة على أن يقوم أحدهم بالتعدي عليها بالركل "على سبيل المزاح"، بينما يتولى الآخران تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.