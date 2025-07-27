كتب- أحمد أبو النجا:

نظَّمت النيابة العامة المصرية – ممثلة في إدارة التفتيش القضائي – ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 21 يوليو حتى الأربعاء 23 يوليو الجاري.

وتأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم وتطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية، ولا سيما في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.

وقد افتتح الورشة السيد المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب السيد المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.

وشمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، من أبرزها: مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعداد التقارير وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، والتدريب على آليات التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وسبل التعامل مع الملاحظات الميدانية، وإعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة، مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، وتحليل تقارير الإنجاز الفني، واستخلاص مؤشرات الأداء، وآليات تحسينها.

وقد تخللت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية مكّنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى حول تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.

واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية، أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي المشترك.

اقرأ أيضا:

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين

فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

"هشوف الفيديو".. أول تعليق من والد هدير عبدالرازق على واقعة التعدي عليها داخل شقة